GNR do Porto detém 14 homens em operação especial de prevenção criminal

A GNR deteve catorze pessoas por condução sob efeito do álcool, falta de habilitação legal para conduzir, tráfico de droga, desobediência, atividade de segurança privada ilegal e posse de arma proibida no distrito do Porto.

Em comunicado, a força de segurança indica que os 14 homens, com idades entre os 23 e os 61 anos, foram detidos nos concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal.

Durante a ação, os militares da Guarda efetuaram fiscalizações rodoviárias e inspeções em estabelecimentos de diversão noturna, tendo identificado diversas infrações criminais. Entre os detidos, destacam-se: oito por condução sob a influência do álcool, dois por tráfico de estupefacientes, um por condução sem habilitação legal, um por desobediência, um por posse de arma proibida e um por atividade de segurança privada ilegal.

No âmbito da operação, foram apreendidas 397 doses de canábis, seis doses de cocaína e vários objetos relacionados com o tráfico e produção de estupefacientes. Além disso, foram levantados seis autos de contraordenação por consumo de droga e 29 autos de contraordenação rodoviária.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos aos Tribunais Judiciais de Santo Tirso, Maia e Matosinhos. A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, bem como com o apoio da Autoridade para as Condições do Trabalho, da ASAE e do Ministério Público de Santo Tirso.