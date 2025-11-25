Ouvir
Greve geral. Governo vai tentar minimar efeitos em vários setores

25 nov, 2025 - 21:42 • Lusa

O Governo quer reduzir o impacto da greve geral de 11 de dezembro nas infraestruturas de transporte. Miguel Pinto Luz assegura que há medidas a ser preparadas em várias frentes.

A+ / A-

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou esta terça-feira que o Governo vai tentar minimizar os efeitos da greve geral de 11 de dezembro para os portugueses em várias áreas, como nos aeroportos, na CP e nos metros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Claro que estamos a trabalhar sobre isso", afirmou, acrescentando: "Não é só para a região [da Madeira]. Estamos a trabalhar nas suas diferentes dimensões. No lado das Infraestruturas, estamos a falar da CP, dos metros, do transporte aéreo, dos aeroportos".

"A greve está convocada e nós vamos tentar mitigar e minimizar os efeitos para todos os portugueses", sublinhou ainda Miguel Pinto Luz.

O governante falava no Aeroporto Internacional da Madeira, à margem da cerimónia que assinalou a passagem de cinco milhões de passageiros na infraestrutura em 2025, o número mais elevado de sempre num só ano.

Numa reação à decisão dos tripulantes de cabine representados pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que aprovaram esta segunda-feira a adesão à greve geral, o ministro sublinhou que o Governo está preocupado com o "impacto económico" da paralisação.

"Sabemos que a greve é injusta, não estávamos à espera da greve", disse, reforçando: "Permanecemos num estreito diálogo e abertos ao diálogo com todos os sindicatos. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação na defesa intransigente dos interesses nacionais".

O ministro considerou que não estão em causa interesses partidários ou do Governo, mas sim "interesses nacionais".

A CGTP e a UGT anunciaram uma greve geral para 11 de dezembro contra a proposta do Governo de revisão da lei laboral, naquela que será a primeira paralisação conjunta desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da "troika".

