IPO do Porto investiga alegações de assédio e discriminação no bloco operatório

O IPO do Porto abriu uma averiguação interna para apurar eventuais comportamentos inapropriados por parte do enfermeiro gestor do Bloco Operatório Central (BOC).

Em causa estão denúncias de discriminação sexual no serviço, com alegados reflexos na avaliação de desempenho de, pelo menos, 15 enfermeiras. A denúncia aponta graves irregularidades ao enfermeiro especialista, nomeado para funções de gestão no BOC.

O documento refere que o responsável tem comportamentos inapropriados com as enfermeiras mulheres, demonstrando desrespeito e atitudes misóginas. Indica ainda que várias profissionais terão sido prejudicadas na avaliação de desempenho no biénio 2023-2024, sendo que 15 delas terão reclamado e pedido reapreciação da nota junto da Comissão Paritária.

Acrescenta-se também que os cuidados prestados sofreram um decréscimo de qualidade, uma vez que o referido enfermeiro "desrespeita as competências dos elementos mais experientes e atribui funções aos menos experientes sem que estejam preparados para as desempenhar. Facto que levou a vários problemas e erros como, por exemplo, a retenção involuntária de compressas".

Na resposta enviada à Renascença, o IPO do Porto afirma que, apesar de não ter recebido qualquer queixa pelas vias oficiais, nomeadamente pelo Canal de Denúncias ou pelo sistema de Notificações de Risco, decidiu avançar com "uma avaliação de risco psicossocial na liderança e casos de assédio do serviço onde o trabalhador desempenha funções (avaliação essa a ser realizada pelo Serviço de Segurança no Trabalho e Gestão de Risco Geral), assim como averiguação interna (a realizar pelo serviço de Auditoria Interna), de forma a avaliar a possibilidade de ocorrência dos factos imputados".

O Instituto de Oncologia do Porto sublinha ainda que "repudia firmemente qualquer comportamento que contrarie os princípios éticos e o respeito pela integridade pessoal e profissional dos seus colaboradores".

A instituição afirma adotar uma política de tolerância zero relativamente a práticas que possam configurar assédio ou violação das normas de conduta, dispondo, para tal, de um Plano de Igualdade e de um Código de Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho.