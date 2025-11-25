Ouvir
Mãe condenada a dez anos de prisão por tentar matar filho no Pediátrico de Coimbra

25 nov, 2025 - 17:13 • Lusa

Mulher condenada esta terça-feira a dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada do filho de cinco meses, com problemas de saúde causados por duas doenças genéticas. Mulher tem de pagar uma indemnização de cinco mil euros.

A mulher de 20 anos que tentou matar o filho bebé por duas vezes, quando este estava internado no Hospital Pediátrico de Coimbra, foi esta terça-feira condenada a uma pena única de prisão de dez anos.

O Tribunal de Coimbra decidiu condenar a mulher por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, aplicando-lhe uma pena de quatro anos e seis meses pelo primeiro ilícito e oito anos e seis meses pelo segundo, o que se traduziu numa pena única de dez anos.

A jovem estava acusada de tentar matar por duas vezes o seu filho bebé, então com cinco meses de idade, entre 31 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, quando este estava nos cuidados intensivos do Hospital Pediátrico de Coimbra.

O bebé apresentava problemas de saúde causados por duas doenças genéticas, que causam perturbações no desenvolvimento intelectual e físico, infeções recorrentes das vias aéreas, anomalias cerebrais e do esqueleto e membros.

Durante a leitura do acórdão, que decorreu esta tarde, o presidente do coletivo de juízes explicou que, apesar dos dois crimes pelos quais a arguida foi condenada terem atentado contra a vida, tiveram consequências diferentes e, por isso, uma moldura penal diferente.

Em dois momentos distintos, a arguida pôs algodão e bolas de papel na cânula associada ao tubo de ventilação junto à traqueia do bebé, tendo provocado, na segunda tentativa, a sua paragem cardiorrespiratória.

Mãe confessa que tentou matar o filho por duas vezes no Pediátrico de Coimbra

O Ministério Público disse que há "um desvalor da (...)

Se na primeira ação, "a colocação do pedaço de algodão não causou perigo de vida imediato", viria a trazer "a supressão da vida da criança umas horas depois, se não fosse a intervenção da equipa médica". Desta primeira ação "não resultaram sequelas".

Já a segunda tentativa, que ocorreu dois dias depois, a 31 de dezembro de 2024, colocando pedaços de papel de um livro na cânula, trouxe "perigo imediato de vida", com o bebé a entrar em paragem cardiorrespiratória.

"Podemos dizer que produziu resultado, que foi revertido pela reanimação médica", afirmou o juiz, acrescentando ainda que esta ação pode ter deixado sequelas permanentes na criança, que só vão ser devidamente identificadas e avaliadas com o seu crescimento.

O Tribunal de Coimbra teve em conta o facto de a mulher de 20 anos ter confessado a factualidade na íntegra e sem reservas, no entanto, realçou que não ficou provado que se arrependeu ou que agiu por piedade e misericórdia, por achar que o bebé não ia conseguir ser autónomo ao crescer.

"Se estivesse arrependida teria narrado que, ainda que por incúria, o menor tinha algodão nos brônquios", o que só veio a ser descoberto por um médico, três horas depois, para além de ter adotado comportamento semelhante, dois dias depois.

Durante a leitura do acórdão, o juiz disse ainda que não pareceu que a atuação da arguida tivesse sido movida por altruísmo, mas por egoísmo, ao pensar que ficaria privada de alguma liberdade perante as doenças do bebé.

Já sobre o estado de depressão da arguida, considerou ser relevante, mas não justificar baixar a pena única.

O Tribunal de Coimbra condenou ainda a arguida ao pagamento de uma indemnização de cinco mil euros, pela "dor e angústia" causada à criança de cinco meses, não sendo possível avaliar as sequelas, que deverão ser tidas em conta em ação própria, caso venham a verificar-se.

