Mais de 50 idosas vítimas de violência doméstica encaminhadas para casa abrigo

25 nov, 2025 - 17:10 • Lusa

De janeiro a setembro deste ano, 52 mulheres com idade superior a 66 anos precisaram ser encaminhadas para uma das 39 casas de abrigo na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.

A+ / A-

Mais de 50 mulheres idosas, com mais de 66 anos, foram encaminhadas para uma casa de abrigo para vítimas de violência doméstica até final de setembro, ultrapassando já o número registado em 2024.

Segundo dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), enviados à agência Lusa, de janeiro a 30 de setembro de 2025, 52 mulheres com idade superior a 66 anos precisaram ser encaminhadas para uma das 39 casas de abrigo na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (c).

Este valor ultrapassa já o número total de mulheres idosas encaminhadas para uma casa de abrigo nos doze meses de 2024, tendo em conta que nesse ano houve registo de 34 vítimas, o que representa um aumento de quase 53%.

Por outro lado, nos últimos quatro anos, entre 2020 e 2024, registou-se uma evolução oscilante, com 37 casos em 2021, valor que sobe para 42 em 2022, desce para 25 no ano seguinte e chega a 34 em 2024. Dentro da RNAVVD, existem atualmente duas casas de abrigo especificamente para mulheres com mais de 65 anos, onde vivem 28 pessoas.

Esta terça-feira assinala-se o Dia Internacional pela Erradicação da Violência contra as Mulheres.

