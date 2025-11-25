Mais de um terço das crianças entre 6 e 23 meses já foram vacinadas contra a gripe

Mais de um terço das crianças entre os 6 e os 23 meses de idade já foram vacinadas contra a gripe desde o início da Campanha de Vacinação Sazonal 2025/2026. Entre 23 de setembro e 23 de novembro, 33,47% das crianças desta faixa etária — mais de 43 mil — receberam a vacina, segundo o Relatório Semanal de Vacinação Sazonal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A campanha deste ano traz uma mudança histórica na vacinação pediátrica, com o alargamento da vacinação gratuita a todas as crianças dos 6 aos 23 meses, independentemente do estado de saúde. Até 2024, apenas as crianças com patologias específicas ou em contextos de risco eram elegíveis para vacinação sazonal gratuita.

De acordo com a Norma n.º 009/2025 da DGS, as crianças entre os 6 meses e os 8 anos com patologias de risco, em contexto de risco ou conviventes com pessoas vulneráveis, sem vacinação prévia, devem receber duas doses, com intervalo de quatro semanas.

Já as crianças com historial vacinal ou saudáveis entre os 6 e os 23 meses precisam de apenas uma dose.