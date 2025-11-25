Mais de um terço das crianças entre 6 e 23 meses já foram vacinadas contra a gripe

25 nov, 2025 - 12:40 • Olímpia Mairos
Mais de um terço das crianças entre os 6 e os 23 meses de idade já foram vacinadas contra a gripe desde o início da Campanha de Vacinação Sazonal 2025/2026. Entre 23 de setembro e 23 de novembro, 33,47% das crianças desta faixa etária — mais de 43 mil — receberam a vacina, segundo o Relatório Semanal de Vacinação Sazonal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).
A campanha deste ano traz uma mudança histórica na vacinação pediátrica, com o alargamento da vacinação gratuita a todas as crianças dos 6 aos 23 meses, independentemente do estado de saúde. Até 2024, apenas as crianças com patologias específicas ou em contextos de risco eram elegíveis para vacinação sazonal gratuita.
De acordo com a Norma n.º 009/2025 da DGS, as crianças entre os 6 meses e os 8 anos com patologias de risco, em contexto de risco ou conviventes com pessoas vulneráveis, sem vacinação prévia, devem receber duas doses, com intervalo de quatro semanas.
Já as crianças com historial vacinal ou saudáveis entre os 6 e os 23 meses precisam de apenas uma dose.
A DGS recomenda ainda a vacinação das crianças entre os 2 e os 4 anos, mediante prescrição médica. Nestes casos, as vacinas devem ser adquiridas nas farmácias comunitárias.
A entidade de saúde sublinha que a vacinação pediátrica representa uma proteção direta contra a gripe, uma das infeções respiratórias mais comuns e potencialmente graves nesta faixa etária. Além de prevenir a doença, a vacinação ajuda a reduzir as complicações e hospitalizações associadas.
“Esta primeira campanha universal pretende sensibilizar profissionais de saúde e cuidadores para o impacto da gripe nas crianças e para os benefícios da vacinação, que é segura e eficaz”, refere a DGS em comunicado.
A Direção-Geral da Saúde reitera ainda o apelo para que todas as crianças elegíveis sejam vacinadas, mesmo que já tenham contraído gripe nesta época. A vacina disponível inclui várias estirpes do vírus, proporcionando proteção contra diferentes variantes em circulação.