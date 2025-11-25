Ouvir
  Noticiário das 13h
  25 nov, 2025
Em Destaque
Operação "SAFRA JUSTA"

MP diz que detidos em operação da PJ aproveitaram-se da fragilidade de imigrantes

25 nov, 2025 - 12:59 • Olímpia Mairos

Entre os 17 detidos estão 10 militares da GNR e um agente da PSP, suspeitos de facilitarem a atuação do grupo criminoso.

O Ministério Público (MP) revelou, esta terça-feira, que as 17 pessoas detidas, no âmbito de uma operação policial que desmantelou uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal em Portugal, “aproveitaram-se da fragilidade das vítimas para retirarem avultadas vantagens económicas”.

Segundo o comunicado publicado na página de Internet do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a investigação, conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e coadjuvada pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária, envolveu cerca de 50 mandados de busca e 17 mandados de detenção nas localidades de Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto.

De acordo com o MP, os factos em causa “são suscetíveis de integrar, em abstrato, a prática do crime de auxílio à imigração ilegal, o crime de tráfico de pessoas, os crimes de corrupção ativa e passiva e o crime de abuso de poder”.

O inquérito centra-se na atividade de um grupo que explorava cidadãos estrangeiros, maioritariamente indocumentados, “aproveitando-se da sua situação de fragilidade documental, social e económica”, lê-se no comunicado.

Estes trabalhadores estrangeiros eram contratados informalmente e recebiam “remuneração inferior à praticada no mercado”, em setores com forte utilização de mão-de-obra, como o agrícola.

Além disso, os suspeitos “não entregaram às vítimas os valores prometidos, deduzindo montantes arbitrariamente impostos, referentes a despesas de alojamento, transporte, água, eletricidade e documentação”.

Entre os detidos estão elementos das forças de segurança, que, segundo o MP, “a troco de compensação económica – fora das respetivas competências profissionais e infringindo os deveres a que estão obrigados – exerceram o controlo e vigilância dos trabalhadores estrangeiros”.

O comunicado acrescenta ainda que “estes suspeitos ameaçavam os cidadãos estrangeiros, dando-lhes a entender que a queixa às autoridades não seria uma alternativa viável para reagir aos abusos”.

