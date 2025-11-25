Ouvir
Ordem para confinar aves domésticas em todo o país devido alto risco de gripe aviária

25 nov, 2025 - 19:31 • Anabela Góis

Em declarações à Renascença, diretora-geral de veterinária diz que carne de aves e ovos não apresentam riscos e podem continuar a ser consumidos.

A+ / A-

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente.

Em causa está o alto risco de disseminação da gripe aviária, uma doença altamente contagiosa entre animais, disse à Renascença a diretora-geral de Veterinária, Susana Pombo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Neste período de maior risco por força das migrações das aves selvagens e também em linha com as determinações da Comissão Europeia e da Agência Europeia da Segurança dos Alimentos, que definiram esta zona como alto risco, determinámos o confinamento das aves de modo a evitar que tenhamos tantos focos nas aves domésticas.”

A diretora-geral de Veterinária, Susana Pombo, diz à Renascença que há muito tempo não havia tantos focos da doença em Portugal.

“Estamos a lidar com esta situação desde 2021, pontualmente, mas tantos focos confirmados ao mesmo tempo em território nacional, nunca tínhamos tido.”

Susana Pombo alerta, em particular, os proprietários de capoeiras domésticas - que são um elo importante na cadeia - para evitarem os contágios.

Quanto à carne e ovos, a diretora-geral de veterinária diz que não apresentam riscos e podem ser consumidos.

“Carne de ave, ovos, não há qualquer risco de contaminação por esta doença através da ingestão. Toda a carne e ovos no mercado foram alvo dos controlos necessários para garantir ao consumidor a maior segurança. Mas também não há nenhuma evidência científica sobre a propagação da doença aos humanos, por ingestão de carne de aves ou ovos”, sublinha Susana Pombo.

O contágio da gripe aviária acontece pelo contacto com os animais doentes, pelo que os trabalhadores do setor devem ter cuidados de proteção acrescidos.

