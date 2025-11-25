Ouvir
Palácio de Belém iluminado de laranja para lembrar a violência contra as mulheres

25 nov, 2025 - 09:26 • Olímpia Mairos

O Presidente da República associa-se, esta terça-feira, ao apelo das Nações Unidas no combate ao flagelo da violência contra mulheres e raparigas, alertando para os riscos crescentes de abuso e assédio no ambiente digital.

“Milhões de mulheres e meninas são diariamente assediadas, abusadas e controladas online, sendo as principais vítimas da manipulação de imagens digitais”, sublinha o chefe de Estado, numa nota publicada no site da Presidência da República.

Para assinalar o Orange Day, iniciativa das Nações Unidas que visa dar visibilidade a esta causa, o Palácio de Belém será iluminado com a cor laranja, símbolo da luta contra a violência de género.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O número de mulheres vítimas de crime apoiadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) aumentou mais de 11% entre 2022 e 2024, segundo o relatório “Vítimas no Feminino – Estatísticas APAV 2022-2024”, divulgado no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Nos últimos três anos, a APAV prestou apoio a 36.489 mulheres vítimas de crime, distribuídas por 11.410 em 2022, 12.398 em 2023 e 12.681 em 2024, confirmando um crescimento constante de 11,1% no período.

Durante o mesmo triénio, chegaram à associação 70.179 denúncias de crimes e formas de violência praticadas contra mulheres — um aumento de 10,1% face ao período anterior. Cada vítima foi alvo, em média, de dois crimes em simultâneo.

A violência doméstica continua a ser o tipo de crime mais frequente, representando 81,2% dos casos (56.966). Seguem-se os crimes de ameaça ou coação (2,5%), ofensas à integridade física (2,2%), abuso sexual de crianças (2,1%), injúria ou difamação (2%) e burla (0,9%).

No perfil das vítimas, 61,3% são mulheres adultas (18-64 anos), 15% são menores de idade e 10,3% têm mais de 65 anos. A maioria (74,3%) possui nacionalidade portuguesa, embora se verifique um crescimento expressivo de 29,7% entre as mulheres estrangeiras, num total de 5.937 vítimas, sobretudo oriundas das Américas, África, Europa não portuguesa e Ásia.

A maior concentração de casos registou-se nos distritos de Lisboa (22,1%), Faro (17,4%), Porto (13,2%) e Braga (9,8%), refletindo diferentes dinâmicas sociais e populacionais no país.

  • E os Homens?
    25 nov, 2025 Por 10:42
    Não esqueçam também a violência contra os Homens. Pode não ser física - só porque não têm força para isso - mas há a verbal, mental e psicológica. E dizer que só as Mulheres sofrem violência, é uma treta feminista que deve ser desmascarada.

