PJ detém onze bombeiros por suspeita de violação e coação sexual no Fundão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, 11 bombeiros voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão, por fortes suspeitas da prática de dois crimes de violação e um de coação sexual.

Os factos terão ocorrido em duas ocasiões distintas, dentro dos quartéis do Fundão e da Soalheira.

Segundo a PJ, a vítima é um bombeiro de 19 anos que terá sido alvo de “atos sexuais violentos”, alegadamente no contexto de uma praxe, por se tratar dos seus primeiros serviços na corporação.

A investigação teve início após uma queixa apresentada pelo próprio jovem, com o apoio do comando da associação, que colaborou integralmente com as autoridades.

Fonte judicial revelou à Renascença que entre os detidos se encontra um bombeiro-chefe. A mesma fonte acrescenta que foi o comandante quem apresentou a queixa à Polícia Judiciária, dando início à investigação.



Os suspeitos foram detidos fora de flagrante delito e serão presentes à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito está a cargo do Ministério Público de Castelo Branco.

A Renascença tentou contactar a corporação de bombeiros, mas ninguém quis prestar declarações.

[notícia atualizada às 12h50 de 25 de novembro de 2025]

