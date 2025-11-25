População da Cabeça Gorda acorda sobressaltada com "balbúrdia" de operação da PJ

A população de Cabeça Gorda, no concelho de Beja, acordou hoje de manhã sobressaltada com a "balbúrdia" provocada de madrugada na aldeia pela operação policial que desmantelou uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal. Um dos cafés situados na rua principal desta localidade foi, ao longo da manhã, ponto de encontro entre vizinhos e curiosos, para trocarem "dois dedos de conversa", constatou a agência Lusa no local. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O estabelecimento foi um dos sítios onde alegadamente, de madrugada, foram efetuadas detenções no âmbito da operação "Safra Justa", da Polícia Judiciária (PJ), que desmantelou uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal em Portugal. Os vidros no chão e a porta arrombada são sinais evidentes da atuação policial e servem de tema de conversa entre quem passa. "O meu marido ouviu uma balbúrdia e, depois, soubemos que era isto", conta à Lusa uma das vizinhas do café Sol Nascente. A moradora, que não se quis identificar por ser da aldeia e "conhecer toda a gente", explica que o referido estabelecimento era "muito frequentado por imigrantes" e que a casa ao lado era também utilizada para albergar alguns trabalhadores.

Nessa outra casa, através do postigo aberto da porta, é possível observar pratos, colchões e algumas ferramentas de obras, que corroboram a informação de que a casa estava habitada por diversas pessoas. "O café tem estado aberto, mas há uns dias que, de repente, fechou e os proprietários desapareceram daqui. Falava-se na aldeia que tinham uma dívida, mas nós achámos logo isto tudo muito estranho", assegura a mesma vizinha. Junto ao pequeno largo da aldeia sede de freguesia, a apenas alguns metros de distância do café, o reboliço aumenta com a chegada de alguns familiares do proprietário. De cabeça baixa, apressam-se a limpar os destroços e a fechar completamente as portas e janelas, sem cumprimentarem os olhares atentos dos fregueses. Umas ruas abaixo, num "antigo lar ilegal que fechou há muitos anos", também houve buscas, relatam alguns habitantes à Lusa. Contrariamente ao movimento da rua principal, nesta zona da aldeia tudo parece calmo e, aos olhos dos mais distraídos, a própria habitação que albergava imigrantes passa despercebida. Em comunicado acerca da operação "Safra Justa", a PJ anunciou hoje ter desmantelado uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal. A operação resultou em 17 pessoas detidas, das quais 10 militares da GNR, um elemento da PSP e seis civis, e foi realizada através da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), no âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).