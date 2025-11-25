Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

População da Cabeça Gorda acorda sobressaltada com "balbúrdia" de operação da PJ

25 nov, 2025 - 13:48 • Lusa

A PJ anunciou hoje ter desmantelado uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal.

A+ / A-

A população de Cabeça Gorda, no concelho de Beja, acordou hoje de manhã sobressaltada com a "balbúrdia" provocada de madrugada na aldeia pela operação policial que desmantelou uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal.

Um dos cafés situados na rua principal desta localidade foi, ao longo da manhã, ponto de encontro entre vizinhos e curiosos, para trocarem "dois dedos de conversa", constatou a agência Lusa no local.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O estabelecimento foi um dos sítios onde alegadamente, de madrugada, foram efetuadas detenções no âmbito da operação "Safra Justa", da Polícia Judiciária (PJ), que desmantelou uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal em Portugal.

Os vidros no chão e a porta arrombada são sinais evidentes da atuação policial e servem de tema de conversa entre quem passa.

"O meu marido ouviu uma balbúrdia e, depois, soubemos que era isto", conta à Lusa uma das vizinhas do café Sol Nascente.

A moradora, que não se quis identificar por ser da aldeia e "conhecer toda a gente", explica que o referido estabelecimento era "muito frequentado por imigrantes" e que a casa ao lado era também utilizada para albergar alguns trabalhadores.

Desmantelada rede que explorava imigrantes. Onze agentes de forças de segurança entre os detidos

Operação “SAFRA JUSTA”

Desmantelada rede que explorava imigrantes. Onze agentes de forças de segurança entre os detidos

Segundo a PJ, os trabalhadores eram alojados em co(...)

Nessa outra casa, através do postigo aberto da porta, é possível observar pratos, colchões e algumas ferramentas de obras, que corroboram a informação de que a casa estava habitada por diversas pessoas.

"O café tem estado aberto, mas há uns dias que, de repente, fechou e os proprietários desapareceram daqui. Falava-se na aldeia que tinham uma dívida, mas nós achámos logo isto tudo muito estranho", assegura a mesma vizinha.

Junto ao pequeno largo da aldeia sede de freguesia, a apenas alguns metros de distância do café, o reboliço aumenta com a chegada de alguns familiares do proprietário. De cabeça baixa, apressam-se a limpar os destroços e a fechar completamente as portas e janelas, sem cumprimentarem os olhares atentos dos fregueses.

Umas ruas abaixo, num "antigo lar ilegal que fechou há muitos anos", também houve buscas, relatam alguns habitantes à Lusa.

Contrariamente ao movimento da rua principal, nesta zona da aldeia tudo parece calmo e, aos olhos dos mais distraídos, a própria habitação que albergava imigrantes passa despercebida.

Em comunicado acerca da operação "Safra Justa", a PJ anunciou hoje ter desmantelado uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal.

A operação resultou em 17 pessoas detidas, das quais 10 militares da GNR, um elemento da PSP e seis civis, e foi realizada através da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), no âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

MP diz que detidos em operação da PJ aproveitaram-se da fragilidade de imigrantes

Operação “SAFRA JUSTA”

MP diz que detidos em operação da PJ aproveitaram-se da fragilidade de imigrantes

Entre os 17 detidos estão 10 militares da GNR e um(...)

No total, segundo a PJ, foi dado cumprimento a cerca de 50 de mandados de busca e 17 mandados de detenção, não só em Beja, mas também em Portalegre, Figueira da Foz e Porto.

Em comunicado publicado na página de Internet do DCIAP, o Ministério Público (MP) disse que os 17 detidos são suspeitos de se terem aproveitado da fragilidade das vítimas para "retirarem avultadas vantagens económicas".

"No inquérito investiga-se a atividade desenvolvida pelos suspeitos que se aproveitaram da situação de fragilidade (documental, social e económica) de cidadãos originários de países terceiros, na sua grande maioria indocumentados, para daí retirarem avultadas vantagens económicas", pode ler-se.

Os factos investigados, de acordo com o MP, são suscetíveis de integrar a prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, de tráfico de pessoas, de corrupção ativa e passiva e de abuso de poder.

Já a PJ, igualmente no comunicado, referiu que estão em investigação crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira