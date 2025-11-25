Ouvir
Poucas nuvens, mas tempo frio. E neve na Serra da Estrela

25 nov, 2025 - 07:12 • Olímpia Mairos

Esta terça-feira, o céu irá apresentar-se pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade durante o dia, sobretudo nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até meio da tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos aguaceiros fracos e dispersos a norte de Montejunto-Estrela, sendo mais prováveis no extremo Norte, onde poderão ocorrer quedas de neve, especialmente nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, podendo atingir rajadas até 40 km/h na faixa costeira e nas terras altas do Centro.

Prevê-se ainda formação de gelo ou geada em alguns locais do Nordeste Transmontano e da Beira Alta, bem como neblina ou nevoeiro matinal em pontos isolados.

As temperaturas registam uma ligeira descida, sobretudo nas mínimas. Estas deverão variar entre 2 °C em Bragança e na Guarda e 11 °C em Setúbal, enquanto as máximas oscilarão entre 8 °C na Guarda e 18 °C em Faro.

