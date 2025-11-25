"Raízes e Ressonâncias" é o mote para a nova temporada da Casa da Música

Foi apresentada esta terça-feira de manhã a nova temporada da Casa da Música, no Porto.

O diretor artístico da Casa da Música, François Bou, começa por dizer em conferência de imprensa que se trata de uma "programação agregadora". O conceito da nova temporada é "Raízes e Ressonâncias" e surge com o objetivo de propor uma forma de pensar a Casa da Música como um todo.

"É uma casa, uma programação", sublinha François Bou, que garante que pretende "afirmar essa visão para outras temporadas no futuro".

A programação arranca com duas semanas do Festival Ressonâncias, com os vários agrupamentos residentes da Casa da Música a apresentarem-se em novos formatos de aproximação ao público, com a iniciativa "Café com Nata", composta por 11 concertos de música de câmara aos domingos de manhã. Aqui destacam-se as atuações de Conan Osíris, o início da residência de Hèctor Parra e das "Bachianas Brasileiras".



A estreia nacional das "Bachianas Brasileiras", de Villa-Lobos, é apenas um dos destaques. Há ainda outros nomes como Wim Mertens, The Divine Comedy, Patrick Watson, Mafalda Veiga, Expresso Transatlântico, Vitorino e GoGo Penguin.

A integral das "Bachianas Brasileiras" vai ser apresentada no ciclo musical "Ressonâncias de Villa-Lobos" por diversas formações, entre as quais a Orquestra Sinfónica, Remix e o ensemble de violoncelos da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do Porto.



Na programação de 2026 também vai estar incluído o Festival Press Start, dedicado à "Pop Culture", música de videojogos e animação, a Estação Jazz, um festival que celebra a diversidade do jazz, blues, soul, funk, hip hop e música popular brasileira.

