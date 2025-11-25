Relação manda repetir julgamento do caso da derrocada de estrada em Borba

O Tribunal da Relação de Évora (TRE) mandou esta terça-feira repetir o julgamento dos seis arguidos absolvidos no processo da derrocada da Estrada Municipal 255 (EM255), entre Borba e Vila Viçosa, que provocou, em 2018, cinco mortos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o TRE explicou que o acórdão das três juízas desembargadoras está sustentado em dois pontos, contradição insanável na fundamentação da decisão e erro notório na apreciação da prova.

As juízas desembargadoras Maria Clara Figueiredo, Carla Francisco e Mafalda Sequinho deliberaram, por unanimidade, o reenvio dos autos ao Tribunal de Évora, que proferiu a decisão de primeira instância, para repetição do julgamento, adiantou.

Segundo o TRE, o Ministério Público (MP) invocou no seu recurso três nulidades do acórdão da primeira instância, que foram consideradas improcedentes pela Relação, e dois vícios estruturais, que as juízas desembargadoras concluíram terem existido.

Já o outro vício estrutural que o coletivo do TRE considerou existir no acórdão da primeira instância é a contradição insanável na fundamentação da decisão.

A Relação deu como exemplo que, por um lado, o Tribunal Judicial de Évora deu como provados que “o risco de desmoronamento/colapso do maciço rochoso que constituía o talude onde estava assente a EM255 existia” e as descontinuidades “já se encontravam identificadas e criavam grande instabilidade e risco de a zona poder ruir a qualquer momento”.

“Por outro, considerou igualmente provado que aquele maciço rochoso apenas apresentava uma instabilidade potencial para a qual contribuía a aludida fratura e considerou não provado que era previsível o colapso do aludido talude”, acrescentou.