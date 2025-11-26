Ouvir
Em Destaque
PRR

Bruxelas desembolsa mais 1,06 mil ME a Portugal

26 nov, 2025 - 11:55 • Lusa

De acordo com um comunicado do executivo comunitário, este pagamento abrange 27 metas e marcos em setores como a saúde, habitação, gestão de incêndios florestais, energias renováveis e melhorias no ambiente empresarial.

A Comissão Europeia desembolsou hoje 1,06 mil milhões de euros em subvenções a Portugal, na sequência do seu sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR).

De acordo com um comunicado do executivo comunitário, este pagamento abrange 27 metas e marcos em setores como a saúde, habitação, gestão de incêndios florestais, energias renováveis e melhorias no ambiente empresarial.

A verba apoia medidas que incluem a aquisição de equipamento médico, a remodelação de centrais hidroelétricas na Madeira e o desenvolvimento de postos de carregamento de veículos elétricos acessíveis ao público.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal, apoiado por um pacote de financiamento total de 21,9 mil milhões de euros (16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,6 mil milhões de euros em empréstimos), atingiu agora uma taxa de desembolso de 62%.

Além de Portugal, foram ainda pagas parcelas do MFF à Grécia (2,1 mil milhões), Áustria (515,5 milhões de euros) e Eslovénia (439,7 milhões de euros), após avaliações positivas sobre a aplicação dos respetivos PRR.

O MRR é um instrumento temporário e o elemento central do plano de recuperação da UE, o NextGenerationEU, criado para mitigar os impactos da pandemia da Covid-19.

O mecanismo concede subvenções e empréstimos aos Estados-membros para apoiar reformas e investimentos que promovam a transição ecológica e digital, e que tornem as economias e sociedades mais sustentáveis e resilientes.

