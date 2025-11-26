Centro de Estudos Judiciários tem novo diretor

O juiz desembargador Edgar Taborda Lopes é o novo Diretor do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e vai substituir assim Fernando Vaz Ventura, que não viu a comissão renovada e abandonou a escola a 20 de outubro passado.

A escolha foi da ministra da justiça, Rita Alarcão Júdice. A nomeação foi já assinada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro e a Renascença sabe que o despacho de nomeação está já para publicação em Diário da República.

Juíz Desembargador da 7.ª secção cível do Tribunal da Relação de Lisboa, da qual é presidente, regressa assim à casa da formação de juízes e procuradores onde já foi coordenador do Departamento de Formação durante mais de 9 anos.

O Conselho Superior da Magistratura (CSM), apurou a Renascença, já deu autorização para a comissão de serviço.

Edgar Taborda Lopes nasceu na Covilhã a 29 de outubro de 1965. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1984-1989). Entrou para o Centro de Estudos Judiciários em 1990, fazendo parte do IX Curso Normal.

Fez estágio na Comarca de Cascais (1991) e exerceu funções no Tribunal de Execução de Penas (1993) e nas Comarcas de Idanha-a-Nova/Penamacor (1993-1994), Entroncamento (1994-1995), Matosinhos (1995), Gondomar (1996), 9.ª Vara Cível de Lisboa (1996 até 2004 e em 2009-2010).

Foi Vogal do Conselho Superior da Magistratura, eleito pelo Distrito Judicial de Lisboa (1.ª Instância) de 2004 a 2009 (dois mandatos).

Foi ainda Juiz formador de Auditores/as de Justiça e Juízes/as em regime de estágio (1997-2004).

O Centro de Estudos Judiciários (CEJ) é um estabelecimento sob tutela do Ministério da Justiça, fundado em 1979. É responsavel pela formação inicial e contínua de juízes (para os tribunais judiciais e para os tribunais administrativos e fiscais) e de magistrados do Ministério Público.