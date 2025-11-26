Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Justiça

Centro de Estudos Judiciários tem novo diretor

26 nov, 2025 - 15:51 • Liliana Monteiro

Escolha do Ministério da Justiça recaiu sobre o juiz desembargador Edgar Taborda Lopes que regressa à casa de formação de juízes e procuradores, desta vez como diretor.

A+ / A-

O juiz desembargador Edgar Taborda Lopes é o novo Diretor do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e vai substituir assim Fernando Vaz Ventura, que não viu a comissão renovada e abandonou a escola a 20 de outubro passado.

A escolha foi da ministra da justiça, Rita Alarcão Júdice. A nomeação foi já assinada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro e a Renascença sabe que o despacho de nomeação está já para publicação em Diário da República.

Juíz Desembargador da 7.ª secção cível do Tribunal da Relação de Lisboa, da qual é presidente, regressa assim à casa da formação de juízes e procuradores onde já foi coordenador do Departamento de Formação durante mais de 9 anos.

O Conselho Superior da Magistratura (CSM), apurou a Renascença, já deu autorização para a comissão de serviço.

Edgar Taborda Lopes nasceu na Covilhã a 29 de outubro de 1965. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1984-1989). Entrou para o Centro de Estudos Judiciários em 1990, fazendo parte do IX Curso Normal.

Fez estágio na Comarca de Cascais (1991) e exerceu funções no Tribunal de Execução de Penas (1993) e nas Comarcas de Idanha-a-Nova/Penamacor (1993-1994), Entroncamento (1994-1995), Matosinhos (1995), Gondomar (1996), 9.ª Vara Cível de Lisboa (1996 até 2004 e em 2009-2010).

Foi Vogal do Conselho Superior da Magistratura, eleito pelo Distrito Judicial de Lisboa (1.ª Instância) de 2004 a 2009 (dois mandatos).

Foi ainda Juiz formador de Auditores/as de Justiça e Juízes/as em regime de estágio (1997-2004).

O Centro de Estudos Judiciários (CEJ) é um estabelecimento sob tutela do Ministério da Justiça, fundado em 1979. É responsavel pela formação inicial e contínua de juízes (para os tribunais judiciais e para os tribunais administrativos e fiscais) e de magistrados do Ministério Público.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira