Colisão entre autocarro e dois camiões no Porto faz vários feridos

Uma colisão entre um autocarro e dois camiões na Avenida AEP, no Porto, sentido Porto-Matosinhos, provocou esta quarta-feira um ferido grave e seis ligeiros, adiantaram fontes do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto e da PSP.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto referiu à Lusa que os feridos foram transportados para um hospital local.

Além destes feridos, a fonte adiantou ainda que 10 pessoas foram assistidas no local.

A avenida esteve cortada naquele sentido desde a hora do acidente, às 14h34, até às 15h55, acrescentou a fonte da PSP/Porto.

No local do acidente estiveram 29 operacionais apoiados por 16 viaturas.

[em atualização]