Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Detido em Ermesinde por vender droga através da internet

26 nov, 2025 - 13:02 • Olímpia Mairos

Na residência do suspeito foram apreendidos mais de quatro quilos de droga, bem como diversos materiais associados ao negócio ilícito.

A+ / A-

A Polícia Judiciária deteve, em Ermesinde, um homem de 49 anos suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes na internet.

Segundo a PJ, o indivíduo utilizava um site para publicitar e comercializar produtos à base de canábis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte, decorria há vários meses e culminou com buscas domiciliárias para recolha de elementos de prova.

Na residência do suspeito foram apreendidos mais de quatro quilos de droga, bem como diversos materiais associados ao negócio ilícito.

Após a detenção, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas medidas de coação que incluem apresentações periódicas e a proibição de contactar pessoas ligadas ao tráfico.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira