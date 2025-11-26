Detido em Ermesinde por vender droga através da internet

A Polícia Judiciária deteve, em Ermesinde, um homem de 49 anos suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes na internet.

Segundo a PJ, o indivíduo utilizava um site para publicitar e comercializar produtos à base de canábis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte, decorria há vários meses e culminou com buscas domiciliárias para recolha de elementos de prova.

Na residência do suspeito foram apreendidos mais de quatro quilos de droga, bem como diversos materiais associados ao negócio ilícito.

Após a detenção, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas medidas de coação que incluem apresentações periódicas e a proibição de contactar pessoas ligadas ao tráfico.