Detido em Loures cidadão estrangeiro procurado por tráfico de droga no Brasil

26 nov, 2025 - 09:49 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Camarate, Loures, um cidadão estrangeiro procurado internacionalmente pelas autoridades brasileiras por tráfico de estupefacientes.
A operação foi conduzida pela Unidade de Informação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção internacional.
De acordo com a PJ, o crime ocorreu em março de 2024, na cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, Brasil, onde o suspeito foi apanhado na posse de cocaína e marijuana durante uma ação policial.
O detido, de 29 anos, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medidas de coação, enquanto aguarda o processo de extradição para o Brasil.