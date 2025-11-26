Escolas alertam para escalada de fraudes nos exames de condução

26 nov, 2025 - 17:02 • Lusa
A Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel (ANIECA) alertou esta quarta-feira para a escalada de fraudes nos exames práticos e teóricos de condução, com recurso a equipamentos escondidos ou até "duplos", e exigiu medidas imediatas para travar a escalada.
Em vários centros de exames no país foram detetadas e reportadas nos últimos meses várias suspeitas de fraude, revelando uma prática que está a expandir-se e a tornar-se mais sofisticada, alerta a ANIECA em comunicado divulgado.
A fraude mais comum nas provas práticas tem sido a de recorrer a duplos para realizar o exame na vez do candidato, utilizando o seu documento de identificação e licença de aprendizagem, assim como o recurso a equipamentos eletrónicos ocultos, comunicação com o exterior durante a prova e auriculares dissimulados.
Alertando para os perigos de obter um título de condução sem avaliação adequada, colocando em risco a vida das pessoas na via pública, a associação pede medidas imediatas e ferramentas eficazes para prevenir e detetar a fraude e sugere alterações legislativas que permitam uma monitorização das provas de condução.
A associação, que representa 730 escolas de condução no país, pede também alterações na lei que impeçam candidatos apanhados em situação de tentativa de fraude no exame de frequentar formação ou apresentar-se a exame nos dois anos seguintes.