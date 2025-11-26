Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Carta de Condução

Escolas alertam para escalada de fraudes nos exames de condução

26 nov, 2025 - 17:02 • Lusa

Recorrer a duplos para realizar o exame, utilizando o documento de identificação e licença de aprendizagem do suposto avaliado, e esconder telemóveis e auriculares são as fraudes mais comuns nas provas.

A+ / A-

A Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel (ANIECA) alertou esta quarta-feira para a escalada de fraudes nos exames práticos e teóricos de condução, com recurso a equipamentos escondidos ou até "duplos", e exigiu medidas imediatas para travar a escalada.

Em vários centros de exames no país foram detetadas e reportadas nos últimos meses várias suspeitas de fraude, revelando uma prática que está a expandir-se e a tornar-se mais sofisticada, alerta a ANIECA em comunicado divulgado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A fraude mais comum nas provas práticas tem sido a de recorrer a duplos para realizar o exame na vez do candidato, utilizando o seu documento de identificação e licença de aprendizagem, assim como o recurso a equipamentos eletrónicos ocultos, comunicação com o exterior durante a prova e auriculares dissimulados.

Mais de 20 mil infrações e quase três mil acidentes registados na campanha "Taxa Zero ao Volante"

Mais de 20 mil infrações e quase três mil acidentes registados na campanha "Taxa Zero ao Volante"

Dos acidentes registado resultaram três vítimas mo(...)

Alertando para os perigos de obter um título de condução sem avaliação adequada, colocando em risco a vida das pessoas na via pública, a associação pede medidas imediatas e ferramentas eficazes para prevenir e detetar a fraude e sugere alterações legislativas que permitam uma monitorização das provas de condução.

A associação, que representa 730 escolas de condução no país, pede também alterações na lei que impeçam candidatos apanhados em situação de tentativa de fraude no exame de frequentar formação ou apresentar-se a exame nos dois anos seguintes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira