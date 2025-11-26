GNR detém em Ílhavo dois suspeitos por tráfico de droga e apreende haxixe, heroína e armas

A GNR, através do Comando Territorial de Aveiro, deteve uma mulher de 50 anos e um homem de 51 anos por suspeitas de tráfico de estupefacientes, na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

A operação, que decorreu após mais de um ano de investigação, envolveu o cumprimento de um mandado de detenção, uma busca domiciliária e três buscas a veículos.

No total, foram apreendidos 346 doses de haxixe, 125 doses de heroína e 232,5 doses de cocaína (crack).

Além da droga, foram confiscadas diversas armas e objetos proibidos, incluindo cinco armas de ar comprimido, um revólver de alarme, um bastão extensível, um taser e um par de matracas.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Aveiro para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o apoio do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, do Destacamento de Intervenção de Aveiro e do Posto Territorial da Gafanha da Nazaré.