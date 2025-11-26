Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação Marquês

José Preto é o novo advogado Sócrates

26 nov, 2025 - 16:39 • Ricardo Vieira

José Preto foi advogado do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Pediu às juízas da Operação Marquês cinco meses para estudar o caso.

A+ / A-

José Preto é o novo advogado de José Sócrates no processo Operação Marquês. Vai substituir Pedro Delille, que desistiu de representar o antigo primeiro-ministro.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pela CNN Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

José Preto pediu às juízas do processo Operação Marquês cinco meses para se inteirar e estudar o caso, adianta o jornal Público.

O novo advogado de José Sócrates já representou o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, no caso do ataque à Academia de Alcochete.

José Preto também representou o antigo agente do SIS Frederico Carvalhão Gil, que foi condenado a sete anos e quatro meses de prisão por crimes de espionagem e corrupção passiva para ato ilícito.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira