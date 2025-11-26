José Preto é o novo advogado Sócrates

26 nov, 2025 - 16:39 • Ricardo Vieira
José Preto é o novo advogado de José Sócrates no processo Operação Marquês. Vai substituir Pedro Delille, que desistiu de representar o antigo primeiro-ministro.
A notícia foi avançada esta quarta-feira pela CNN Portugal.
José Preto pediu às juízas do processo Operação Marquês cinco meses para se inteirar e estudar o caso, adianta o jornal Público.
O novo advogado de José Sócrates já representou o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, no caso do ataque à Academia de Alcochete.
José Preto também representou o antigo agente do SIS Frederico Carvalhão Gil, que foi condenado a sete anos e quatro meses de prisão por crimes de espionagem e corrupção passiva para ato ilícito.
