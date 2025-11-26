Juiz Carlos Alexandre vai liderar combate à fraude no SNS

O juiz Carlos Alexandre, conhecido pela sua atuação em processos mediáticos como a Operação Marquês, vai chefiar a nova unidade de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS). A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias esta quarta-feira e, entretanto, confirmada à Renascença por fonte do Governo.

A estrutura, que visa detetar desperdícios e investigar práticas ilícitas no setor da saúde pública, tem como meta alcançar uma poupança de cerca de 800 milhões de euros.

De acordo com o mesmo jornal, o magistrado exercerá um mandato de três anos, com uma remuneração mensal bruta de 6.100,94 euros, correspondente ao nível 102 da tabela da função pública. Além disso, receberá um abono de representação equivalente a 40% do salário base, cerca de 2.440 euros mensais, pago 12 vezes por ano. O cargo é equiparado ao do presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, sendo igualmente nomeado por resolução do Conselho de Ministros.

A criação da nova entidade de combate à fraude na Saúde foi aprovada em 22 de outubro pelo Conselho de Ministros e deverá ser publicada ainda hoje em Diário da República, permitindo o início das suas atividades.