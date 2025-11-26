Manhãs frias no interior. Atenção nevoeiro na estrada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no extremo norte do país.

O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) de norte/nordeste, tornando-se por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas do Centro e Sul.

Está prevista formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro, bem como neblina ou nevoeiro matinal, sobretudo nos vales dos rios dessas zonas, podendo persistir no Nordeste transmontano e na Beira Alta.

As temperaturas mínimas vão descer ligeiramente, variando entre 1 °C em Bragança e na Guarda e 9 °C em Faro, enquanto as máximas deverão oscilar entre 8 °C na Guarda e 18 °C em Faro.

Nos Açores, o grupo central (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira) estará sob aviso amarelo entre as 21h00 desta quarta-feira e as 18h00 de quinta-feira, devido à previsão de precipitação por vezes forte.