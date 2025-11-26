Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Muito feliz". Ministra confirma Carlos Alexandre para liderar comissão antifraude do SNS

26 nov, 2025 - 19:35 • Lusa

A Iniciativa Liberal requereu a audição parlamentar ao juiz Carlos Alexandre, para perceber de que forma irá funcionar a nova estrutura.

A+ / A-

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, confirmou esta quarta-feira o nome do juiz Carlos Alexandre para presidir à Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, dizendo que tomará posse ainda este ano.

"Estou muito feliz por o juiz desembargador ter aceitado mais esta missão", afirmou Ana Paula Martins aos jornalistas, depois de o JN ter avançado hoje com o nome do magistrado, que conduziu processos polémicos como a Operação Marquês ou o caso BES.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Falando no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa, à margem do encontro "SAÚDE nos JUNTA", sobre o fortalecimento dos sistemas de saúde, particularmente nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Ana Paula Martins indicou que Carlos Alexandre vai tomar posse "muito proximamente".

A Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (CCF-SNS) terá elementos permanentes da Polícia Judiciária, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, da Inspeção-Geral de Finanças e do Infarmed.

O nome do magistrado que presidirá à CCF-SNS terá ainda de ser aprovado em Conselho de Ministros.

Ana Paula Martins recordou que a comissão vai "garantir que existe prevenção da fraude" e que "qualquer indicador de risco" seja investigado.

"Esta entidade não tem poderes de investigação nem de aplicação de penas. Isso depois é entregue às autoridades competentes. Faz parte daquilo que é a gestão de um SNS que tem uma parte importante, que são os recursos públicos, que é, neste momento, todo o IRS que os portugueses pagam", salientou a ministra da Saúde. .

A comissão deverá centralizar, coordenar e executar a estratégia de prevenção e deteção da fraude no âmbito do SNS, cabendo-lhe prevenir, detetar e investigar fraudes relacionadas com atos médicos, receitas, compras, contratos e procedimentos hospitalares.

Segundo avançou o JN, a meta do Governo é poupar 800 milhões de euros durante o mandato.

A CCF-SNS vai definir anualmente as áreas prioritárias de atuação e o plano de atividades será aprovado na primeira quinzena de janeiro e levado ao conhecimento dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Justiça e da Saúde.

IL chama Carlos Alexandre ao Parlamento

A Iniciativa Liberal requereu esta quarta-feira a audição parlamentar do juiz Carlos Alexandre enquanto presidente da nova Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS), para perceber de que forma irá funcionar a estrutura.

No requerimento, a IL saúda a criação da comissão e frisa que vem, “desde há muito, a alertar para a necessidade de se garantir uma utilização rigorosa dos recursos públicos, zelando pelo dinheiro dos contribuintes, e a manifestar preocupação perante vários casos de alegada má gestão que têm vindo a público no seio do SNS”.

“Recordem-se apenas os mais recentes: um dermatologista que terá recebido mais de 700 mil euros em cirurgias adicionais; uma médica detida por suspeita de prescrever três milhões de euros em medicamentos destinados a diabéticos para fins de emagrecimento; ou duas funcionárias de uma unidade de saúde familiar detida pela Polícia Judiciária (PJ) por, alegadamente, terem inscrito, irregularmente, cerca de 10 mil imigrantes no SNS ao longo de ano e meio”, enumera o partido.

A IL considera assim “essencial monitorizar eventuais gastos excessivos ou fraudulentos de recursos públicos” e, por isso, saúda a criação da Comissão de Combate à Fraude no SNS.

“No entanto, importa perceber, desde logo, de que forma irá esta estrutura funcionar na prática, sendo, para tal, imprescindível ou vir o seu responsável”, refere o partido, que pede assim a audição de Carlos Alexandre na comissão parlamentar de saúde.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira