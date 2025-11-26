Oito dos onze bombeiros suspeitos de violação suspensos por três meses

26 nov, 2025 - 16:43 • Lusa
Oito dos 11 bombeiros do Fundão detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita dos crimes de violação e coação sexual foram suspensos, na sequência de um inquérito interno, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa o comandante da corporação.
O comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão, José Sousa, confirmou que oito dos 11 bombeiros foram suspensos por três meses, decisão que resulta do processo de inquérito interno que estava em curso.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O comandante da corporação referiu ainda que os bombeiros suspensos "são os que constam na queixa que o queixoso [um bombeiro] me apresentou".
Onze bombeiros voluntários do Fundão, no distrito de Castelo Branco, foram detidos na terça-feira pela PJ por serem suspeitos de dois crimes de violação e um de coação sexual, dos quais terá sido vítima um outro bombeiro, de 19 anos, numa praxe.
Após terem sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial, os 11 bombeiros voluntários saíram em liberdade e oito destes ficaram impedidos de entrarem e frequentarem o quartel.
Fundão
Os onze bombeiros do Fundão, suspeitos de violação(...)
O Tribunal do Fundão revelou ainda que os bombeiros ficaram ainda proibidos de contactar com a vítima, também bombeiro. Estão ainda proibidos de frequentar e permanecer na residência e trabalho da vítima e de esta se aproximarem a menos de 500 metros e proibidos de contactar com os demais arguidos e testemunhas dos autos.
A decisão do Tribunal considerou os "elementos de prova recolhidos até ao momento" e entendeu "verificados os perigos de continuação da atividade criminosa, perturbação do decurso do inquérito e perturbação da ordem e tranquilidade públicas".
Três destes bombeiros estão ainda obrigados a apresentações periódicas, uma vez por semana, à quarta-feira, no posto territorial da respetiva área de residência.
Seis bombeiros estão indiciados pela prática de dois crimes de violação e um crime de coação sexual, três outros pela prática de um crime de violação e um de coação sexual e dois por crime de violação. Dois deles estão indiciados por um crime de violação.
O Tribunal indicou ainda que nenhum dos 11 bombeiros prestou declarações durante o interrogatório.