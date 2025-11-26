Oito dos onze bombeiros suspeitos de violação suspensos por três meses

Oito dos 11 bombeiros do Fundão detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita dos crimes de violação e coação sexual foram suspensos, na sequência de um inquérito interno, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa o comandante da corporação.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão, José Sousa, confirmou que oito dos 11 bombeiros foram suspensos por três meses, decisão que resulta do processo de inquérito interno que estava em curso.

O comandante da corporação referiu ainda que os bombeiros suspensos "são os que constam na queixa que o queixoso [um bombeiro] me apresentou".

Onze bombeiros voluntários do Fundão, no distrito de Castelo Branco, foram detidos na terça-feira pela PJ por serem suspeitos de dois crimes de violação e um de coação sexual, dos quais terá sido vítima um outro bombeiro, de 19 anos, numa praxe.

Após terem sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial, os 11 bombeiros voluntários saíram em liberdade e oito destes ficaram impedidos de entrarem e frequentarem o quartel.