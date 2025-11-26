Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém em Santarém suspeito de rede criminosa internacional de droga

26 nov, 2025 - 08:52 • Olímpia Mairos

No decorrer das 13 buscas realizadas no âmbito da operação, foram apreendidas três viaturas ligeiras de gama alta, uma viatura de mercadorias, dois motociclos, três localizadores GPS, três equipamentos de comunicação e um relógio de elevado valor.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve em Santarém um homem suspeito de integrar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais, com atuação transnacional. A investigação decorre desde janeiro de 2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, a operação permitiu consolidar provas no âmbito de uma rede altamente estruturada e dotada de sofisticados meios técnicos, recorrendo “a manobras de contra vigilância e à monitorização das autoridades” para evitar a deteção das suas atividades ilícitas.

A PJ recorda que em abril deste ano, já tinham sido apreendidos 320 quilos de folhas de canábis, embaladas a vácuo e dissimuladas na carga de um veículo pesado de mercadorias, cujo destino era o norte da Europa. Na altura, foi também apreendido o camião utilizado no transporte.

A polícia de investigação criminal sublinha que esta atividade criminosa tem causado “alarme social”, contribuindo para o aumento da violência e afetando a segurança e o bem-estar das comunidades, além de potenciar outros crimes contra a propriedade e contra as pessoas. O branqueamento de capitais, acrescenta a PJ, visava dissimular os lucros obtidos de forma ilícita.

No decorrer das 13 buscas realizadas no âmbito da operação, foram apreendidas três viaturas ligeiras de gama alta, uma viatura de mercadorias, dois motociclos, três localizadores GPS, três equipamentos de comunicação e um relógio de elevado valor.

O detido, de 41 anos e com antecedentes criminais, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais grave: prisão preventiva.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira