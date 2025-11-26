PJ detém em Santarém suspeito de rede criminosa internacional de droga

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve em Santarém um homem suspeito de integrar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais, com atuação transnacional. A investigação decorre desde janeiro de 2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, a operação permitiu consolidar provas no âmbito de uma rede altamente estruturada e dotada de sofisticados meios técnicos, recorrendo “a manobras de contra vigilância e à monitorização das autoridades” para evitar a deteção das suas atividades ilícitas.

A PJ recorda que em abril deste ano, já tinham sido apreendidos 320 quilos de folhas de canábis, embaladas a vácuo e dissimuladas na carga de um veículo pesado de mercadorias, cujo destino era o norte da Europa. Na altura, foi também apreendido o camião utilizado no transporte.

A polícia de investigação criminal sublinha que esta atividade criminosa tem causado “alarme social”, contribuindo para o aumento da violência e afetando a segurança e o bem-estar das comunidades, além de potenciar outros crimes contra a propriedade e contra as pessoas. O branqueamento de capitais, acrescenta a PJ, visava dissimular os lucros obtidos de forma ilícita.

No decorrer das 13 buscas realizadas no âmbito da operação, foram apreendidas três viaturas ligeiras de gama alta, uma viatura de mercadorias, dois motociclos, três localizadores GPS, três equipamentos de comunicação e um relógio de elevado valor.

O detido, de 41 anos e com antecedentes criminais, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais grave: prisão preventiva.