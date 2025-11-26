PJ detém homem suspeito de abusar da enteada durante mais de uma década

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 57 anos fortemente indiciado pelos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, praticados contra a sua enteada, atualmente com 17 anos. Os factos ocorreram em contexto de violência doméstica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, a investigação teve início após uma queixa apresentada pela vítima à PSP, que acionou a PJ.

Os abusos terão começado em 2014, quando “a vítima tinha apenas seis anos”, e prolongaram-se até ao corrente mês, cessando com a detenção do suspeito, indica a PJ.

Os crimes terão ocorrido em Cascais, Sintra e Silves, tanto na residência familiar como no local de trabalho do arguido.

Nos últimos meses, o homem terá constrangido a jovem a produzir imagens de “abuso sexual com recurso ao telemóvel do suspeito”, o que levou a vítima a denunciar os factos às autoridades.

Após diligências urgentes, com especial atenção à proteção da vítima, a PJ procedeu à detenção do suspeito, que será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.