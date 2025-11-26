Ouvir
PJ detém homem suspeito de pornografia de menores em Matosinhos

26 nov, 2025 - 11:43 • Olímpia Mairos

Os inspetores da PJ encontraram na posse do arguido “inúmeros ficheiros contendo material pornográfico envolvendo menores, o que levou à sua detenção em flagrante delito”.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 32 anos, suspeito da prática de crimes de pornografia de menores, ocorridos pelo menos desde fevereiro de 2025, recorrendo a plataformas informáticas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, a investigação teve origem numa certidão extraída de outro inquérito relacionado com pornografia infantil, no qual já havia sido efetuada “uma detenção por posse e partilha de conteúdos ilícitos envolvendo abuso sexual de menores, entre os quais o agora detido”.

No âmbito das diligências realizadas este domingo, em Matosinhos, os inspetores da PJ encontraram na posse do arguido “inúmeros ficheiros contendo material pornográfico envolvendo menores, o que levou à sua detenção em flagrante delito”.

O homem, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação: obrigação de apresentação trissemanal no posto policial da área de residência; proibição de aceder, visualizar ou partilhar conteúdos de pornografia infantil, físicos ou digitais; proibição de acesso à Internet na residência, salvo para fins estritamente profissionais e nunca para conteúdos pornográficos, incluindo os consensuais entre adultos; obrigação de se submeter a tratamento para a sua adição a conteúdos pornográficos.

