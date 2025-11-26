Ouvir
PJ detém quatro suspeitos ligados a rede internacional de tráfico de droga através do Aeroporto do Porto

26 nov, 2025 - 12:40 • Olímpia Mairos

Operação envolveu detenções em Setúbal, Porto, Matosinhos e Ermesinde e resulta de investigações após apreensão de 100 quilos de cocaína em julho.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, quatro pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede internacional de tráfico de estupefacientes que operava através do Aeroporto Internacional do Porto.

As detenções ocorreram nas localidades de Setúbal, Porto, Matosinhos e Ermesinde, no âmbito de uma operação conduzida pela Diretoria do Norte, em colaboração com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e o Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

De acordo com a PJ, a investigação teve origem numa operação realizada a 16 de julho, quando quatro homens foram detidos no aeroporto do Porto após chegarem de São Paulo, Brasil, transportando cerca de 100 quilos de cocaína com elevado grau de pureza, escondida em quatro malas de viagem.

Os detidos nessa altura ficaram em prisão preventiva, e o processo de recolha de prova prosseguiu.

“Na sequência das investigações desenvolvidas, foi possível identificar outros membros da rede que, num patamar mais elevado, não só angariavam e preparavam os operacionais que entravam no aeroporto, como faziam a ligação com a parte internacional do grupo”, indica a PJ, em comunicado.

Nesta nova fase da operação foram detidos três homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 34 anos. Os quatro estão indiciados pelos “crimes de tráfico de estupefacientes agravado e associação criminosa”, acrescenta a PJ.

Os suspeitos serão presentes, ainda hoje, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Matosinhos, para aplicação das respetivas medidas de coação.

