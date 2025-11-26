Ouvir
Operação “Magazine”

PSP detém suspeito de tráfico e posse de armas e apreende arsenal em Olhão

26 nov, 2025 - 12:00 • Olímpia Mairos

A operação permitiu apreender um vasto arsenal, composto por 15 armas de fogo, milhares de munições e cerca de 13 mil euros em numerário.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na terça-feira, em Olhão, no distrito de Faro, um homem de 49 anos suspeito dos crimes de tráfico, mediação e posse ilegal de armas e munições.

Em comunicado, a PSP explica que a detenção resultou de uma investigação com a duração de cerca de seis meses, conduzida sob a coordenação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro. A operação policial — designada de “Magazine” — culminou na execução de três mandados de busca e apreensão no concelho de Olhão.

Durante as diligências, foram apreendidas seis pistolas, cinco revólveres, duas espingardas de canos serrados, uma arma de pressão de ar, uma arma de alarme, uma faca de abertura automática, um bastão extensível, um silenciador, um cano de espingarda, 13 carregadores e um tambor de revólver.

A PSP apreendeu ainda 11.741 munições de diversos calibres, 13 mil euros em dinheiro e um telemóvel.

O suspeito, de nacionalidade portuguesa, será presente esta quarta-feira às autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

Segundo a PSP, esta investigação teve origem num processo mais amplo relacionado com tráfico, mediação e transformação de armas de fogo, que já tinha conduzido à Operação “Bala Perdida II”, realizada a 13 de março de 2024.

Nessa ação foram cumpridos três mandados de detenção fora de flagrante delito e 58 mandados de busca e apreensão, resultando na detenção em flagrante de 14 suspeitos e na apreensão de 107 armas de fogo e 18.730 munições.

A força policial sublinha que, com esta nova operação e a recolha de prova associada, acredita ter conseguido “cessar esta atividade ilícita” e desmantelar uma rede dedicada ao tráfico e mediação de armas de fogo.

