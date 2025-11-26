Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reportagem

Ruído na Baixa de Lisboa: "É um caos!"

26 nov, 2025 - 10:19 • João Cunha

A Associação de Moradores de Santa Maria Maior entrega, esta quarta-feira, na Câmara Municipal de Lisboa uma petição intitulada “Baixa de Lisboa com menos trânsito e melhor qualidade do ar”. A iniciativa é apoiada pela Associação Zero. A Renascença foi ao coração da cidade para perceber que o ruído também preocupa quem por ali vive e trabalha.

A+ / A-

O dia ainda não tinha nascido e a Rua Augusta, que é pedonal, já estava repleta de viaturas a descarregar produtos alimentares, caixas com roupas, paletes de bebidas e barris de cerveja.

O barulho dos carros de transporte até às lojas, restaurantes e cafés, era quase abafado pelo das mesas e cadeiras que, depois de uma noite presas com cabos de aço, estavam de novo a ser espaçadas nas esplanadas que ao longo do dia, vão receber centenas de turistas.

Arrastadas, tanto cadeiras como mesas, sem qualquer cuidado ou preocupação. Como se quem fizesse mais barulho demonstrasse estar mais preparado para outro dia de trabalho.

Ali ao lado, na esquina da Rua Augusta com a Rua da Vitória, Beatriz Rosa está a fazer tempo para entrar ao serviço, apreciando as montras já preparadas para o Natal.

Ajeita o cachecol, que as manhãs têm estado frias, e confessa. Há muito ruído.

"Muito, mesmo. Durante o dia a toda a hora, muita gente e muito barulho".

E, assim sendo, como é trabalhar na baixa?

"Vai-se levando, tem de ser. Temos de ganhar o dinheiro. E a porta para a rua está sempre aberta, porque trabalho no Ministério da Justiça e aquilo tem de estar aberto".

Se pudesse pelo menos estar encostada já faria diferença.

Rua Augusta, Lisboa Foto: João Cunha/RR
Rua Augusta, Lisboa Foto: João Cunha/RR
Rua Augusta, Lisboa Foto: João Cunha/RR

Fernanda Calado sobe, apressada, a Rua Augusta, vinda da Praça do Comércio.

"Para mim não é só o ruído dos carros", admite. "É o ruído das pessoas também. Isto é muita confusão, aqui, durante o dia. É um caos".

Residente em Alfama, João Carlos concorda.

"Sim, sim, bastante barulho... Camiões a descarregarem, inclusivamente das obra, tuc-tucs também, e ainda há alguns a gasolina ou a gasóleo. É um barulho normal, mas torna-se insuportável durante certas horas do dia", explica João Carlos, que reside em Alfama.

Mas já considera normal, esse ruído?

"Normal porque já me habituei, mas há pessoas que não se habituam a isso".

Que o diga quem vive ou trabalha nas perpendiculares da Rua Augusta, algumas delas com betoneiras carregadas de cimento para obras em curso. Ou a descarregarem areia, à pá, para a porta de uma loja em obras.

Próximo de um camião a descarregar material para uma dessas muitas obras, Afonso de Brito admite que já recebeu queixas de hóspedes do hotel onde trabalha, por causa do ruido. No caso, da recolha de lixo, feita a altas horas da madrugada.

"É bom para a mobilidade, o facto de o fazerem de noite, em que param de cinco em cinco metros para despejar dois ou três caixotes de cada vez. Mas para quem quer descansar, hóspedes e locais, sai prejudicado nesse aspeto".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira