Ruído na Baixa de Lisboa: "É um caos!"

26 nov, 2025 - 10:19 • João Cunha
O dia ainda não tinha nascido e a Rua Augusta, que é pedonal, já estava repleta de viaturas a descarregar produtos alimentares, caixas com roupas, paletes de bebidas e barris de cerveja.
O barulho dos carros de transporte até às lojas, restaurantes e cafés, era quase abafado pelo das mesas e cadeiras que, depois de uma noite presas com cabos de aço, estavam de novo a ser espaçadas nas esplanadas que ao longo do dia, vão receber centenas de turistas.
Arrastadas, tanto cadeiras como mesas, sem qualquer cuidado ou preocupação. Como se quem fizesse mais barulho demonstrasse estar mais preparado para outro dia de trabalho.
Ali ao lado, na esquina da Rua Augusta com a Rua da Vitória, Beatriz Rosa está a fazer tempo para entrar ao serviço, apreciando as montras já preparadas para o Natal.
Ajeita o cachecol, que as manhãs têm estado frias, e confessa. Há muito ruído.
"Muito, mesmo. Durante o dia a toda a hora, muita gente e muito barulho".
E, assim sendo, como é trabalhar na baixa?
"Vai-se levando, tem de ser. Temos de ganhar o dinheiro. E a porta para a rua está sempre aberta, porque trabalho no Ministério da Justiça e aquilo tem de estar aberto".
Se pudesse pelo menos estar encostada já faria diferença.
Fernanda Calado sobe, apressada, a Rua Augusta, vinda da Praça do Comércio.
"Para mim não é só o ruído dos carros", admite. "É o ruído das pessoas também. Isto é muita confusão, aqui, durante o dia. É um caos".
Residente em Alfama, João Carlos concorda.
"Sim, sim, bastante barulho... Camiões a descarregarem, inclusivamente das obra, tuc-tucs também, e ainda há alguns a gasolina ou a gasóleo. É um barulho normal, mas torna-se insuportável durante certas horas do dia", explica João Carlos, que reside em Alfama.
Mas já considera normal, esse ruído?
"Normal porque já me habituei, mas há pessoas que não se habituam a isso".
Que o diga quem vive ou trabalha nas perpendiculares da Rua Augusta, algumas delas com betoneiras carregadas de cimento para obras em curso. Ou a descarregarem areia, à pá, para a porta de uma loja em obras.
Próximo de um camião a descarregar material para uma dessas muitas obras, Afonso de Brito admite que já recebeu queixas de hóspedes do hotel onde trabalha, por causa do ruido. No caso, da recolha de lixo, feita a altas horas da madrugada.
"É bom para a mobilidade, o facto de o fazerem de noite, em que param de cinco em cinco metros para despejar dois ou três caixotes de cada vez. Mas para quem quer descansar, hóspedes e locais, sai prejudicado nesse aspeto".