Ruído na Baixa de Lisboa: "É um caos!"

O dia ainda não tinha nascido e a Rua Augusta, que é pedonal, já estava repleta de viaturas a descarregar produtos alimentares, caixas com roupas, paletes de bebidas e barris de cerveja.

O barulho dos carros de transporte até às lojas, restaurantes e cafés, era quase abafado pelo das mesas e cadeiras que, depois de uma noite presas com cabos de aço, estavam de novo a ser espaçadas nas esplanadas que ao longo do dia, vão receber centenas de turistas.

Arrastadas, tanto cadeiras como mesas, sem qualquer cuidado ou preocupação. Como se quem fizesse mais barulho demonstrasse estar mais preparado para outro dia de trabalho.

Ali ao lado, na esquina da Rua Augusta com a Rua da Vitória, Beatriz Rosa está a fazer tempo para entrar ao serviço, apreciando as montras já preparadas para o Natal.

Ajeita o cachecol, que as manhãs têm estado frias, e confessa. Há muito ruído.

"Muito, mesmo. Durante o dia a toda a hora, muita gente e muito barulho".

E, assim sendo, como é trabalhar na baixa?

"Vai-se levando, tem de ser. Temos de ganhar o dinheiro. E a porta para a rua está sempre aberta, porque trabalho no Ministério da Justiça e aquilo tem de estar aberto".

Se pudesse pelo menos estar encostada já faria diferença.