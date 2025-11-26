Ouvir
Sindicato dos arquitetos adere à greve geral de 11 de dezembro

26 nov, 2025 - 00:55 • Lusa

SINTARQ junta-se à paralisação de 11 de dezembro contra o pacote laboral do Governo. Sindicato considera que as medidas representam um retrocesso nos direitos dos trabalhadores.

A+ / A-

O Sindicato dos Trabalhadores em Arquitetura (SINTARQ) anunciou esta terça-feira que vai aderir à greve geral de 11 de dezembro contra o pacote laboral proposto pelo Governo, denunciando que significa "menos proteção e mais instabilidade para quem trabalha".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa nota enviada à agência Lusa, o SINTARQ sublinhou que esta é "a primeira convocatória de um sindicato do setor da arquitetura para uma greve".

Sobre o pacote laboral proposto pelo Governo, que motivou a marcação da greve geral, o sindicato frisou que as alterações representam "um retrocesso grave e um ataque direto aos direitos que os trabalhadores conquistaram com anos de luta e mobilização", acrescentando que "rejeita estas alterações na íntegra".

"O anteprojeto apresentado pelo Governo traduz-se numa agenda orientada para os interesses dos empregadores, insistindo na ideia de que o aumento dos horários e a redução de direitos dos trabalhadores aumentam a produtividade", apontou o sindicato.

"Esta lógica de 'flexibilização' ignora a qualidade do trabalho produzido, desvaloriza a experiência e o conhecimento dos trabalhadores e transforma-os num recurso descartável", destacou ainda.

A CGTP e a UGT anunciaram uma greve geral para 11 de dezembro contra a proposta do Governo de revisão da lei laboral, naquela que será a primeira paralisação conjunta desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da "troika".

Para o sindicato dos trabalhadores em arquitetura, o futuro do setor deve "assentar na estabilidade, na valorização profissional e na melhoria efetiva das condições de trabalho, ao invés de salários baixos, horas extra não remuneradas ou falsas ideias de flexibilidade que mais não são do que o mascarar de vínculos precários e da falta de progressão na carreira".

O SINTARQ anunciou, ainda na mesma nota, que vai organizar duas reuniões, no dia 29 de novembro, no Porto e em Lisboa, com transmissão online, para esclarecer dúvidas dos trabalhadores.

Tópicos
Saiba Mais
