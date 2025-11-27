Ouvir
Câmara de Lisboa

Alojamento Local com novas regras em Lisboa

27 nov, 2025 - 19:02 • Isabel Pacheco

Há mais três freguesias da capital onde deixa de ser permitido o registo de novas unidades de Alojamento Local (AL). Novo RMAL foi aprovado esta quinta-feira.

As freguesias de São Vicente, Arroios e Estrela passam a estar em “contenção absoluta” para o registo de novas unidades de Alojamento Local (AL) em Lisboa.

Trata-se de um alargamento da área restrita ao AL que resulta de critérios mais apertados, após a revisão, esta quinta-feira, do Regulamento Municipal do Alojamento Local (RMAL).

“Duplicamos a exigência em termos de AL”, avança o vereador da Habitação e do Urbanismo da autarquia lisboeta, Vasco Moreira Rato.

“O rácio que estabelece a contenção absoluta passa de 20% para 10% e o rácio que define a contenção relativa passa de 10% para 5%”, adianta o responsável, explicando que o “rácio” é alcançado pela divisão “do número de licenças de AL existentes pelo número de fogos de habitação” existentes na zona.

Mas, com o novo RMAL há outras alterações. A começar pela designação da “área geográfica” em análise que deixa de ser por zona turística, mas “freguesia a freguesia”.

Mas, mesmo, dentro das freguesias “ainda podemos fazer uma discriminação ao bairro o que nos permite ter um filtro mais fino e cuidadoso nessas restrições e, por outro lado, naquilo que é permitido”, ressalva Vasco Moreira Rato, que garante que a ideia é encontrar “mais equilíbrio” no RMAL.

“O objetivo é melhorarmos”, resume o vereador. “Em sítios onde há uma grande pressão no AL, não há mais licenças. Por outro lado, onde ainda existe muita margem de até chegar a estes limites, que agora ficam estabelecidos, pode haver novas licenças”, remata.

Santa Maria Maior, Misericórdia, Santo António, São Vicente, Arroios e Estrela são as seis freguesias que ficam em contenção absoluta. Avenidas Novas em contenção relativa. Há, ainda, nove bairros onde não será possível o registo novo unidades de AL.

A proposta do PSD/CDS/IL para a alteração do RMAL foi aprovada, esta quinta-feira, com o apoio do Chega. É submetida à assembleia municipal na próxima terça-feira.

