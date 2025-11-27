Câmara de Vila Nova de Gaia cria Conselho Municipal do Desporto

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia criou o Conselho Municipal do Desporto, estrutura que visa "garantir uma maior coordenação e participação na gestão desportiva do concelho", informou o município do distrito do Porto.

"Esta medida cria uma estrutura que reunirá representantes de todas as entidades envolvidas e aproximará clubes, associações e município para que as decisões estratégicas sejam tomadas de forma partilhada e transparente", lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

A primeira reunião com clubes e coletividades, que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Gaia, marcou o início de um ciclo de encontros com clubes e associações desportivas do concelho durante as próximas semanas para que "cada área desportiva tenha voz ativa na definição de prioridades", acrescenta a autarquia.

Segundo a Câmara, outro ponto abordado foi a preparação para a Capital Mundial do Desporto 2028, projeto conjunto entre as cidades de Gaia e do Porto. .

"A iniciativa pretende colocar a Área Metropolitana do Porto no mapa internacional do desporto, valorizando tanto a prática federada como o desporto de formação e comunitário", acrescenta.

A atribuição deste título aconteceu em maio, marcando a primeira vez que Portugal recebe esta distinção por parte da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto (ACES).

Sob o lema "Challenge The Gap/Para Além das Margens", a candidatura de Porto e de Vila Nova de Gaia "rege-se por três vetores: excelência, inclusão e inovação" e já tem um hino oficial e um vídeo, que destaca a relação estreita entre as duas cidades.

Citado na nota, o vereador do Desporto, Fernando Machado, refere que estas medidas representam "um passo decisivo para construir um futuro mais promissor para o desporto em Gaia", sublinhando a importância da colaboração entre todas as partes. .

"Com estas iniciativas, a Câmara Municipal de Gaia reafirma a sua ambição de ser referência no panorama desportivo nacional e internacional", conclui o município.