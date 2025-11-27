DCIAP defende-se: "Nada foi ocultado" no caso das escutas de António Costa

O Ministério Público “não omitiu nada nem escondeu nada a ninguém” no caso das escutas onde aparece o então primeiro-ministro António Costa na operação Influencer, garantiu esta quinta-feira o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Rui Cardoso, em entrevista à SIC Notícias, tentou esclarecer a polémica. Assegurou que “nada foi ocultado” e lamenta críticas “sem fundamento”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O diretor do DCIAP afirma que a notícia que originou a polémica tem "alegações falsas" quando diz que o departamento omitiu as escutas ao Supremo Tribunal de Justiça. Rui Cardoso considera que o caso gerou uma discussão no espaço público "sobre pressupostos que estão completamente errados”.

As escutas no processo Influencer "foram feitas nos termos da lei, com autorização do juiz, e foram apresentadas a controlo, todas sem exceção, ao juiz competente no prazo da lei, que era o juiz do Tribunal Central de Investigação Criminal", afirma. O responsável reforça que António Costa não era o alvo das escutas, mas surgiu em interceções com outras pessoas que estavam sob vigilância da investigação.

Quando um primeiro-ministro surge numa escuta, a situação deve ser reportada ao Supremo Tribunal de Justiça "logo que for detetada". "Isso sempre feito, mas houve em alguns casos que não se detetou que naquelas comunicações havia intervenção de António Costa, que na altura era primeiro-ministro", devido a uma "razão técnica que não se consegue perceber", explica Rui Cardoso. "O Ministério Público não omitiu nada nem escondeu nada a ninguém (...) Assim que detetou, o elemento policial fez um relatório que levou ao procurador do processo, no próprio dia ele fez um requerimento para remessa ao juiz do Tribunal Central de Instrução para que remetesse ao Supremo. O que foi feito. Nada foi ocultado", assegura.



