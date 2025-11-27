DGS alarga vacinação da gripe para crianças aos setores privado e social

As crianças entre os 6 e os 23 meses passam a poder ser vacinadas contra a gripe em hospitais e clínicas privados autorizados, além das unidades do Serviço Nacional de Saúde, anunciou a Direção-Geral da Saúde.

A medida resulta da atualização da norma "Vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19: Procedimentos Específicos", que alarga os locais de vacinação para os beneficiários da imunização gratuita.

Agora, além das unidades do SNS, as crianças elegíveis podem ser vacinadas em hospitais ou clínicas do setor privado e social que sejam pontos de vacinação autorizados.

Segundo o último Relatório Semanal de Vacinação Sazonal, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), foram vacinadas, entre 23 de setembro e 23 de novembro de 2025, 33,47% das crianças entre 6 e 23 meses de idade, correspondendo a mais de 43.000.

O alargamento da vacinação sazonal a todas as crianças dos 6 aos 23 meses, independentemente de serem saudáveis ou pertencerem a grupos de risco, constitui a principal novidade da Campanha de Vacinação Sazonal 2025/2026, recorda a DGS numa nota publicada no "site".

Até este ano, apenas as crianças com patologias específicas ou em contextos de risco eram elegíveis para vacinação sazonal gratuita.

De acordo com a norma da DGS referente à Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe Outono-Inverno 2025-2026, as crianças dos 6 meses aos 8 anos com patologias de risco, em contexto de risco, ou conviventes com pessoas com elevado risco de doença grave, sem historial vacinal prévio, devem realizar duas doses, com intervalo de quatro semanas.