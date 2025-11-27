Dificuldades de tesouraria impedem hospital de Castelo Branco de pagar a médicos tarefeiros

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco anunciou aos médicos tarefeiros que não lhes vai pagar este mês a totalidade dos honorários a que têm direito, uma situação que afeta cerca de 50 médicos.

Segundo escreve hoje o Diário de Notícias, esta informação foi comunicada aos médicos prestadores de serviços por e-mail, enviado um dia depois da visita da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que hoje se reúne com a associação criada para representar os médicos tarefeiros.

O DN escreve que o e-mail "irritou" e "indignou" a classe, a quem a ULS de Castelo Branco disse que a situação deverá ficar parcialmente resolvida em dezembro e normalizada por completo durante o mês de janeiro.

A associação que representa os médicos tarefeiros vai reunir-se hoje com a ministra da Saúde, um encontro que servirá para discutir a intenção do Governo de baixar o valor pago à hora aos prestadores de serviço e que motivou a insatisfação destes médicos, levando mesmo a equacionar protestos que pudessem parar as urgências.

A média do valor pago na maioria dos hospitais a estes prestadores varia entre os 35 e 39 euros/hora, segundo o jornal, que escreve que a ULS der Castelo Branco é das que paga melhor, tendo contratado arte setembro deste ano 106.079 horas de prestação de serviços médicos, com um gasto total que ronda os cinco milhões de euros.