Dois sismos de magnitude 2,2 e 1,9 sentidos na ilha Terceira

Dois sismos de magnitude 2,2 e 1,9 na escala de Richter foram sentidos, esta quinta-feira, na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o primeiro abalo (1,9 na escala de Richter) foi registado às 00h42 locais (01h42 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a sudeste de Raminho, no concelho de Angra do Heroísmo.

O segundo sismo, com magnitude 2,2 (Richter), ocorreu às 00h43 locais e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudoeste de Altares, também em Angra do Heroísmo.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, ambos os sismos foram sentidos com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) na Serreta e Altares (concelho de Angra do Heroísmo)", indicou o CIVISA.

Os eventos inserem-se "na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

O nível de alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira subiu para V3 (fase de reativação), o mesmo grau atribuído ao vulcão de Santa Bárbara, revelou na quarta-feira o Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores (IVAR).

Segundo um comunicado do IVAR, o seu Gabinete de Crise reuniu-se para avaliar a atividade sismovulcânica na ilha açoriana e "manteve o nível de alerta V3 no vulcão de Santa Bárbara, tendo subido igualmente para V3 o alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira".

"Ao longo do mês de novembro, a atividade sísmica na ilha, embora de baixa magnitude, tem continuado francamente acima dos níveis de referência, mantendo uma tendência crescente, em particular, no perímetro do Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira, mais concretamente no troço dos Mistérios Negros", adiantou.

O IVAR indica que tal facto "tem determinado a ocorrência de vários sismos sentidos pela população".

Apesar do incremento da atividade sísmica, o Gabinete de Crise do IVAR explicou que decidiu manter o nível de alerta V3 no vulcão de Santa Bárbara e elevar para V3 o alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira pelo facto de "o troço dos Mistérios Negros corresponder a uma zona de fratura onde os dois sistemas vulcânicos se intersetam e comunicam".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na sua página da Internet.