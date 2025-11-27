Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dois sismos de magnitude 2,2 e 1,9 sentidos na ilha Terceira

27 nov, 2025 - 10:41 • Lusa

Os eventos inserem-se "na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

A+ / A-

Dois sismos de magnitude 2,2 e 1,9 na escala de Richter foram sentidos, esta quinta-feira, na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o primeiro abalo (1,9 na escala de Richter) foi registado às 00h42 locais (01h42 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a sudeste de Raminho, no concelho de Angra do Heroísmo.

O segundo sismo, com magnitude 2,2 (Richter), ocorreu às 00h43 locais e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudoeste de Altares, também em Angra do Heroísmo.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, ambos os sismos foram sentidos com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) na Serreta e Altares (concelho de Angra do Heroísmo)", indicou o CIVISA.

Os eventos inserem-se "na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

O nível de alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira subiu para V3 (fase de reativação), o mesmo grau atribuído ao vulcão de Santa Bárbara, revelou na quarta-feira o Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores (IVAR).

Segundo um comunicado do IVAR, o seu Gabinete de Crise reuniu-se para avaliar a atividade sismovulcânica na ilha açoriana e "manteve o nível de alerta V3 no vulcão de Santa Bárbara, tendo subido igualmente para V3 o alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira".

"Ao longo do mês de novembro, a atividade sísmica na ilha, embora de baixa magnitude, tem continuado francamente acima dos níveis de referência, mantendo uma tendência crescente, em particular, no perímetro do Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira, mais concretamente no troço dos Mistérios Negros", adiantou.

O IVAR indica que tal facto "tem determinado a ocorrência de vários sismos sentidos pela população".

Apesar do incremento da atividade sísmica, o Gabinete de Crise do IVAR explicou que decidiu manter o nível de alerta V3 no vulcão de Santa Bárbara e elevar para V3 o alerta no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira pelo facto de "o troço dos Mistérios Negros corresponder a uma zona de fratura onde os dois sistemas vulcânicos se intersetam e comunicam".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na sua página da Internet.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira