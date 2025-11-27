GNR desmantela rede de tráfico em Aveiro e Porto: nove detidos e 8 mil doses apreendidas

O Comando Territorial de Aveiro da GNR desmantelou uma rede de tráfico de estupefacientes que operava em vários concelhos do norte do distrito, resultando na detenção de nove homens, com idades entre os 27 e os 46 anos, e na apreensão de mais de 8 mil doses de droga.

A operação, conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Oliveira de Azeméis, decorreu no dia 25 de novembro e envolveu diligências policiais nos concelhos de Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia, Espinho e Porto.

A investigação, que já decorria há cerca de um ano, permitiu identificar e desmantelar um grupo criminoso dedicado ao tráfico de estupefacientes.

Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de detenção e 17 mandados de busca – 14 domiciliários e três a viaturas – que culminaram na apreensão de várias substâncias e objetos relacionados com a atividade criminosa.

Entre o material apreendido destacam-se: 8.158,7 doses de haxixe, 26,5 doses de canábis, 228 doses de cocaína, 48,75 doses de crack, 2,1 doses de MDMA, material de corte, embalamento e acondicionamento e 4.569 euros em numerário

A operação mobilizou 127 militares da GNR, envolvendo diversas valências e contando com o apoio dos Comandos Territoriais de Aveiro e Porto, da Unidade de Intervenção e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, para a aplicação das respetivas medidas de coação.