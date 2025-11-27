“Gostava que ficasse claro a quem é que compete o quê”, diz autarca de Cascais

O presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, defendeu, esta quarta-feira, que deve haver uma major clarificação das funções atribuídas à Polícia Municipal e revelou que já fez uma exposição nesse sentido ao Ministério da Administração Interna.

“Gostava que ficasse claro a quem é que compete o quê para cada um poder exercer as suas funções. Já o propus em campanha eleitoral e também de uma forma formal”, declarou durante um debate sobre o "Papel das autarquias como promotoras da segurança", no âmbito do lançamento do livro do superintendente da PSP Bruno Carvalho Pereira intitulado "Segurança, várias opiniões, uma causa".

"A Polícia Municipal, hoje, já pode participar em acidentes de viação sem feridos. Mas a PSP também o faz. E então? Quando houver um acidente sem feridos vai uma patrulha da PSP e outra da Polícia Municipal ao local?”, questionou o autarca de Cascais.

Nuno Piteira Santos entende que as polícias municipais devem assumir mais competências, algumas delas atribuídas à Polícia de Segurança Pública.

Atualmente, a lei já estabelece que cabe à polícia municipal “a fiscalização do cumprimento das normas de estacionamento de veículos e de circulação rodoviária, incluindo a participação de acidentes de viação que não envolvam procedimento criminal”. No entanto, o autarca de Cascais acredita numa maior eficiência da polícia local se esta passar a exercer, em exclusivo, as funções que já desempenha no âmbito de outras áreas, como o apoio ao programa Escola Segura ou ações dirigidas aos idosos.

Já na opinião do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, que também participou no mesmo debate, não há necessidade de reforçar os poderes das polícias municipais.

“Vieram substituir as antigas fiscalizações, por exemplo na área do urbanismo ou atividades económicas. Ainda não estão a cumprir totalmente essa função. Quando as polícias municipais estiverem, digamos, em plenitude, então pode-se pensar num reforço de competências”, declarou.

Para o autarca, o importante é que haja “bom senso” e uma articulação entre as forças de segurança.

“Os meios disponíveis até são melhores para as polícias municipais. Os equipamentos são melhores, os carros são melhores, a única coisa que não é melhor é o ordenado porque, infelizmente, não há uma carreira de Polícia Municipal”, aponta.