​Governo aposta no setor aeroespacial que possa “transformar economia”

O Governo garante que o setor aeroespacial é “prioritário” e “estratégico”, devendo caminhar no sentido de transformar a economia.

A posição foi assumida pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, numa conferência de imprensa por videochamada com alguns jornalistas portugueses. Fernando Alexandre estava na Alemanha onde assinou o acordo que formaliza a escolha dos Açores como o ponto de aterragem do voo inaugural Space Rider, o veículo espacial reutilizável europeu.

Nestas declarações aos jornalistas, o governante lembrou que a primeira licenciatura em engenharia aeroespacial em Portugal foi lançada há 25 anos. “Quando começámos a diplomar pessoas na área do aeroespacial estávamos muito longe de ter um setor que hoje começa a ter capacidade de absorver esse capital humano”, recordou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Fernando Alexandre acrescentou que o país tem a “obrigação” de pegar nesse “investimento feito com visão” e “criar condições para a transformação da economia”, garantindo também “que os nossos licenciados, mestres e doutorados em aeroespacial não vão só trabalhar para outros países, trabalhem em Portugal e contribuam para desenvolver um setor que o Governo está a definir como estratégico e prioritário para o país”.

O voo inaugural do Space Rider está previsto para 2028 e vai aterrar nos Açores, no futuro Space Hub de Santa Maria.

Fernando Alexandre marcou presença no Conselho Ministerial da Agência Espacial Europeia, durante o qual foi definido o orçamento para os próximos três anos. Os Estados-membros asseguraram 22 mil milhões de euros para financiar os seus programas no próximo triénio.