Há 7 anos que não havia tantos partos no Garcia de Orta

Recordes de partos e recordes de admissões. Em outubro deste ano, o Hospital Garcia de Orta bateu vários recordes, atingindo números que não se viam no serviço de obstetrícia e ginecologia da ULS Almada-Seixal há vários anos.

Segundo comunicado enviado à Renascença, em outubro deste ano, contaram-se 1.847 admissões na urgência de ginecologia e obstetrícia, o valor mais alto dos últimos 20 anos. "Só em julho de 2005 se registaram mais admissões num só mês (1.980 admissões)", lê-se na nota.

Também para encontrar número idêntico de partos — 278 realizados em outubro passado — é preciso recuar vários anos, até agosto de 2018.

Já o número de admissões no internamento foi o mais alto dos últimos 10 anos, com um total de 762 entradas em obstetrícia e 144 entradas em ginecologia.

A ULS Almada-Seixal congratula-se com estes números, que considera traduzirem "um trajeto de evolução positiva na resposta às grávidas, que se tem verificado desde o mês de setembro", apenas possível graças ao reforço do número de especialistas, com cinco contratações recentes.

A nota dá ainda conta de que há a perspetiva de que mais dois especialistas venham a integrar os quadros da ULS em breve.

“É com enorme satisfação que assistimos a esta recuperação do nosso serviço de obstetrícia, com a urgência e o bloco de partos a conseguirem dar mais resposta às nossas utentes, voltando a funcionar em pleno na quase totalidade dos dias desde setembro, invertendo a realidade dos últimos meses”, diz Pedro Correia Azevedo, Presidente do Conselho de Administração da ULSAS, citado no comunicado.

“O aumento da resposta só tem sido possível graças ao reforço da equipa, por um lado, mas, também, e em grande parte, graças ao compromisso assumido por todos e ao contributo de toda a equipa que compõe o Serviço, e a quem o Conselho de Administração agradece”, remata.