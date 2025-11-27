Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jovem morre em despiste de motociclo no concelho de Porto de Mós

27 nov, 2025 - 10:43 • Lusa

O alerta chegou às autoridades às 07h50. A vítima mortal tem 18 anos.

A+ / A-

Um jovem morreu, esta quinta-feira, na sequência de um despiste de um motociclo no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a GNR, o alerta para o acidente, na Estrada Nacional 242-4, em Torrões, chegou às autoridades às 07h50 e a vítima mortal tem 18 anos.

Já o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria adiantou que ao local acorreram meios dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, da GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica, com um total de nove operacionais e cinco veículos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira