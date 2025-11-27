Jovem morre em despiste de motociclo no concelho de Porto de Mós

27 nov, 2025 - 10:43 • Lusa
Um jovem morreu, esta quinta-feira, na sequência de um despiste de um motociclo no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).
Segundo a GNR, o alerta para o acidente, na Estrada Nacional 242-4, em Torrões, chegou às autoridades às 07h50 e a vítima mortal tem 18 anos.
Já o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria adiantou que ao local acorreram meios dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, da GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica, com um total de nove operacionais e cinco veículos.