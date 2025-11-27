Ouvir
Mulher detida por crimes de pornografia de menores na Área Metropolitana de Lisboa

27 nov, 2025 - 11:18 • Olímpia Mairos

A mulher foi constituída arguida e ficou sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando o desenvolvimento da investigação em liberdade.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, deteve, em flagrante delito, uma mulher de 45 anos na Área Metropolitana de Lisboa, fortemente indiciada pela prática do crime de pornografia de menores.

Em comunicado, a PJ indica que a investigação teve origem na “partilha de ficheiros contendo conteúdos compatíveis com abuso e exploração sexual de menores”, realizada a partir de acessos registados em território nacional.

No âmbito das diligências, foi efetuada uma busca domiciliária, que permitiu “identificar, localizar e apreender, nos telemóveis” utilizados pela suspeita, ficheiros com os referidos conteúdos ilícitos, acrescenta a PJ.

